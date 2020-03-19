Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) позирует на качественных изображениях

Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился качественными рендерами и перечнем характеристик планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020), который должны представить в ближайшее время. Раннее новинке приписывали 8,4-дюймовый экран (1920:1200 точек), восьмиядерный чипсет Exynos 7904 и 3 ГБ оперативной памяти. Сегодня же мы узнали, что планшет оснастят 32 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, батареей на 5000 мАч, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Судя по изображениям, новинка получит порт USB Type-C и два динамика в нижней части корпуса. Слот для пера S Pen отсутствует.