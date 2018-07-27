Планшет Samsung Galaxy Tab A2 10.5 получит 2 ГБ ОЗУ

2018-07-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Tab A2 10.5; [107]
Сетевые источники поделились подробными характеристиками доступного планшета Samsung Galaxy Tab A2 XL, который также проходит под названием Galaxy Tab A2 10.5. Итак, устройству прочат 10,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, чипсет Snapdragon 450, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 7300 мАч. Судя по отсутствию физической кнопки на передней панели, планшет получит поддержку функции Face Unlock.


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