Планшет Samsung Galaxy Tab A2 10.5 получит 2 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробными характеристиками доступного планшета Samsung Galaxy Tab A2 XL, который также проходит под названием Galaxy Tab A2 10.5. Итак, устройству прочат 10,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, чипсет Snapdragon 450, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 7300 мАч. Судя по отсутствию физической кнопки на передней панели, планшет получит поддержку функции Face Unlock.