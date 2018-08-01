Планшет Samsung Galaxy Tab A2 XL получит 10,5-дюймовый экран и батарею 7300 мАч

К выпуску готовится новый планшет под названием Samsung Galaxy Tab A2 XL. Гаджет получит 10,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 точек. В основе устройства ляжет 8-ядерный мобильный чипсет Snapdragon 450 производства Qualcomm и 3 Гбайт ОЗУ. Главная камера будет иметь оптический модуль на 8 МП. Камера для селфи и видеозвонков снабжена сенсором на 5 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 7300 мА.ч. Аппарат также поддерживает быструю зарядку через разъем micro-USB. О дате выпуска и стоимости аппарата пока не сообщается.