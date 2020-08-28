Планшет Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) оценен в €235

Один из крупных голландских ритейлеров обнародовал цены на все версии планшета Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020. Итак, вариант с 32 ГБ памяти и Wi-Fi обойдется в 235 евро, а с LTE – в 293 евро. Версии с 64 ГБ встроенной памяти оценены в 266 и 323 евро соответственно. Старт продаж намечен на 11 сентября. Напомним, что планшет характеризуется 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 3 ГБ оперативной памяти, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, аккумулятором ёмкостью 7040 мАч и предустановленной операционной системой Android 10.