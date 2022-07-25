Планшет Samsung Galaxy Tab A7 (2022) показали на рендере

Сетевые инсайдеры поделились изображениями и подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab A7 (2022), который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 10,4-дюймовый экран с разрешением 2000:1200 пикселей, селфи-камеру разрешением 5 Мп, основную камеру на 8 Мп, восьмиядерную платформу Unisoc T618 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali G52 MP2 GPU и поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, 3 ГБ оперативной и флеш-памяти 32 ГБ, слот для карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 7040 мАч и предустановленную операционную систему Android 11, которую, очевидно, сразу обновят до Android 12. Ориентировочная цена планшета составляет 200 евро.