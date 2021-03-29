Планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite засветился в сети

Известный своей осведомленностью информатор Эван Бласс поделился рендером и подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab A7 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 8,4-дюймовый IPS-дисплей, платформу MediaTek Helio P22T, 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, основную камеру без вспышки и поддержку Bluetooth 5.0. Официальный релиз планшета ожидается в июне этого года вместе с флагманским Galaxy Tab S7 Lite, который сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G, 12,4-дюймовым экраном, производительной платформой Snapdragon 750G, 4 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.