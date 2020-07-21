Планшет Samsung Galaxy Tab A7 засветился в Google Play

База данных Google Play Console стала источником утечки данных об очередном еще не представленном официально устройстве. На этот раз «жертвой» стал недорогой планшет Samsung Galaxy Tab A7 (2020). Итак, аппарат получит 10,4-дюймовый экран с разрешением 2000:1200 пикселей (плотность 240 PPI), восьмиядерную платформу Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, опциональную поддержку мобильных сетей четвёртого поколения LTE, адаптер Bluetooth 5.0, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, одинарную основную камеру и предустановленную операционную систему Android 10. Официальный дебют устройства ожидается в ближайшее время.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A7
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