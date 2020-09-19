Планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 получит Android

Сетевые источники поделились подробностями о защищенном планшете Galaxy Tab Active 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат защиту по американскому стандарту MIL-STD 810, фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9810, предустановленную операционную систему Android 10, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру разрешением 13 Мп, фронтальную разрешением 5 Мп, 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, батарею емкостью 5050 мАч, фирменный стилус S Pen, а также версии с Wi-Fi и модемом LTE. Официальная презентация устройства ожидается в ближайшее время.

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