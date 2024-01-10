Планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 получил защиту от воды

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов защищенной моделью Galaxy XCover7, которая основана на фирменной 5-нанометровой платформе Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5050 мАч, режимом работы без аккумулятора при постоянном питании от зарядного устройства, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп и основной камерой разрешение 13 Мп. Цена и дата начала продаж планшета пока не раскрываются.