Планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о неизвестном планшете компании Samsung, который проходит под модельным обозначением SM-T545. Предполагается, что речь идет о защищенной модели Galaxy Tab Active Pro, слухи о которой ходят в последние недели. Согласно бенчмарку, аппарат получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативной памяти. Также ранее сообщалось о 64 ГБ флеш-памяти и 8-дюймовом дисплее. В однопоточном тестировании устройство набирает 929 баллов, а с использованием всех ядер – 4450 баллов.