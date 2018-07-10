Планшет Samsung Galaxy Tab Advanced 2 засветился на фото

Сетевые источники поделились первой фотографией планшета Samsung Galaxy Tab Advanced 2, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, фирменную платформу Exynos 7870, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм аудиоразъём, интерфейс USB Type-C, поддержку цифрового ассистента Bixby, а также предустановленную операционную систему Android 8.x Oreo. Размеры устройства составят 250,4:166,2:8,5 мм, а масса – 525 г. Отмечается, что в плане дизайна новинка будет похожа на другую еще не представленную модель – Galaxy Tab S4. Оба планшета будут лишены подэкранной кнопки. Официальный анонс Galaxy Tab Advanced 2 ожидается в ближайшие несколько недель.