Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE полностью рассекречен

Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE и Galaxy S10 FE+, которые еще не были представлены официально. Итак грядущие новинки получат 10,9- и 13,1-дюймовые IPS-экраны с разрешением 2304:1440 точек и 2880:1800 точек соответственно, а также поддержкой стилуса, фирменную однокристальную систему Exynos 1580 с максимальной частотой 2,91 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, 13-Мп основную и 12-Мп фронтальную камеры, аккумуляторы ёмкостью 8000 мАч и 10090 мАч соответственно, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, модули беспроводной связи Wi-Fi 6E, NFC и Bluetooth 5.3, модем 5G, металлический корпус и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Цены на планшеты стартуют от 580 и от 750 евро соответственно.

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