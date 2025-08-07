Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G получит 45-Вт зарядку

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G (модельный номер SM-X406B, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят экраном с разрешением 1320:2112 точек и плотностью пикселей 240 PPI, а также фирменным 5-нанометровым процессором Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP5, 6 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 15, батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.

