Планшет Onexplayer Super X получит жидкостное охлаждение

В сети появилась информация о планшете Onexplayer Super X, который окажется довольно производительным решением. Новинка будет основана на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 (Zen 5) c тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 8060S уровня RTX 4060. Благодаря использованию внешней системы жидкостного охлаждения лимит мощности здесь составит 120 Вт. Пользователям будет доступна конфигурация и без СЖО. Также сообщается о наличии 14-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2880:1800 точек и распознаванием 4096 уровней нажатия при использовании стилуса, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, SSD M.2 2280 PCIe 4.0, слоте для карт памяти miniSSD, двух портов USB Type-C 4.0, одного USB Type-A 3.2, аудигнезда для наушников, слота microSD, интерфейса HDMI 2.1 и батареи ёмкостью 83,5 Втч. Цены и дата начала продаж планшета пока не раскрываются.

