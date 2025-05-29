Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования планшета Samsung Galaxy Tab S10 Lite, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменного 5-нанометрового процессора Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G68, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 782 и 2637 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно. Предполагается, что Galaxy Tab S10 Lite окажется дешевле, чем недавно выпущенный Galaxy Tab S10 FE. Последний, напомним, основан на более производительной однокристальной системе Exynos 1580 с максимальной частотой 2,9 ГГц.

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