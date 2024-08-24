Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines поделилось изображениями планшетов Samsung Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra, которые еще не были представлены официально. Отметим тонкие рамки вокруг экрана, широкий вырез для сдвоенной фронтальной камеры и корпус в светло-серой и графитовой расцветках. По данным источника, планшеты оснастят 12,4-и 14,6-дюймовыми дисплеями, а также топовой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Релиз Samsung Galaxy Tab S10 ожидается грядущей осенью.

Предыдущие слухи приписывали устройствам экраны Dynamic AMOLED с кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 8 Мп, а также конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.