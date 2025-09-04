Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra оценили в 1340 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Galaxy Tab S11 Ultra, которая может похвастаться корпусом с армированного алюминием толщиной 5,1 мм и массой 692 грамма. Новинка также оснащается 14,5-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960:1848 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1600 нит и антибликовым покрытием, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 12 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, подэкранным дактилоскопом, батареей ёмкостью 11600 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной ОС Android 16 с прошивкой One UI 8 и поддержкой мультимодального искусственного интеллекта, комплектным обновлённым стилусом S Pen, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Планшет появится в продаже 4 сентября по цене 1400 евро за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.