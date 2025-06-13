Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования топового планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, официальный релиз которого ожидается в сентябре этого года. Бенчмарк подтвердил наличие флагманского 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1420 и 5312 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что модель предыдущего поколение в лице Galaxy Tab S10 Ultra имеет в своем оснащении 14,6-дюймовый дисплей AMOLED 2X с разрешением 2960:1848 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9300, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, корпус из армированного алюминия, защиту от пыли и воды (IP68), фронтальную камеру на 12 Мп, двойную тыльную камеру разрешением 13 Мп и 8 Мп, модем 5G, поддержку Wi-Fi 6E, четыре динамика, АКБ на 10090 мАч и поддержку 45-Вт проводной зарядки.
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