Планшет Samsung Galaxy Tab S4 обновили до Android 10

Компания Samsung начала обновлять до Android 10 планшет Galaxy Tab S4 и LTE-версию Galaxy Tab S5e. Последний пока обновляется в Европе. Прошивка под номером T725XXU1BTF7 весит 2061,83 МБ и, помимо стандартных нововведений, включает июньский патч безопасности. Пока точно не сообщается, о какой версии фирменной оболочки идет речь – One UI 2.0 или One UI 2.1. Предполагается, что это более свежая One UI 2.1. Из нововведений отметим доведённый до ума темный режим, плавную анимацию и переходы, полноэкранные жесты навигации Google, иконки и цветовые схемы, функцию Digital Wellbeing и в целом обновленный дизайн множества приложений.