Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит 4 ГБ оперативной памяти

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S4 с кодовым обозначением SM-T835. Сообщается о восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 8.1.0 Oreo. Ранее устройству приписывали 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, 12- и 8-Мп камеры, а также опциональный модуль 4G/LTE. Также в базах организаций Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG засветился другой планшет корейского производителя – Galaxy Tab с обозначением SM-T583. Судя по всему, речь идет о модели среднего уровня, которая выйдет на рынок под названием Galaxy Tab Advanced 2.