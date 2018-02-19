Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит процессор Snapdragon 835

В базе данных бенчмарка GFXBench появились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц и графикой Adreno 540, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 12 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, а также предустановленную операционную систему Android 8.0.0. Отметим, что за прошлой год было реализовано 163,5 млн планшетных компьютеров, что на 6,5% меньше, чем в 2016 году. В тройку лидеров индустрии вошли Apple, Samsung и Amazon с долями соответственно 26,8 %, 15,2 % и 10,2 %.