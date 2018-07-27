Планшет Samsung Galaxy Tab S4 засветился на видео

2018-07-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Tab S4; [120]
В сеть утекло видео, на котором, как утверждается, показан планшет Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. По словам источника, он запечатлел устройство в серой расцветке. По предварительным данным, планшет получит 10,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, прошлогодний процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 7300 мАч, порт USB-C 3.1, адаптер Bluetooth 5.0, новый стилус S-Pen, звуковую систему AKG, поддержку док-станции DeX и сканер радужной оболочки глаза. Официальный анонс Galaxy Tab S4 ожидается в конце августа.


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