Планшет Samsung Galaxy Tab S4 засветился в подробностях

Сетевые источники поделились подробными характеристиками планшета Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 10,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, прошлогодний процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 7300 мАч, порт USB-C 3.1, адаптер Bluetooth 5.0, новый стилус S-Pen, звуковую систему AKG, поддержку док-станции DeX и сканер радужной оболочки глаза. Официальный анонс планшета ожидается в ближайшие недели.