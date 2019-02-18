Планшет Samsung Galaxy Tab S5e получил 10,5-дюймовый экран и поддержку Bixby 2.0

Компания Samsung показала планшет Galaxy Tab S5e с поддержкой Bixby 2.0. Девайс оборудован 10,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 точек и ОС Android 9.0 Pie. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера, в тыльной — 13-мегапиксельная. Для новинки будут доступны различные аксессуары, включая обложку с клавиатурой. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и порт USB 3.1 Type-C. Старт продаж аппарата ожидается в следующем квартале.