Планшет Samsung Galaxy Tab S5e получил 10,5-дюймовый экран и поддержку Bixby 2.0

2019-02-18, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy Tab S5e ; [112]
Компания Samsung показала планшет Galaxy Tab S5e с поддержкой Bixby 2.0. Девайс оборудован 10,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 точек и ОС Android 9.0 Pie. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера, в тыльной — 13-мегапиксельная. Для новинки будут доступны различные аксессуары, включая обложку с клавиатурой. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и порт USB 3.1 Type-C. Старт продаж аппарата ожидается в следующем квартале.


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