Планшет Samsung Galaxy Tab S5e толщиной всего 5,5 мм

2019-02-16, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Tab S5e ; [160]
Компания Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e, который трудно превзойти с точки зрения портативности. Его металлический корпус очень тонкий, всего 5,5 мм, а вес составляет 400 г. Есть обложка с клавиатурой, которую вы можете использовать в режиме DeX.

Экран 10,5 дюйма имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей - это соотношение сторон 16:10 и плотность пикселей немного выше, чем у iPad Pro 11. Однако поддержка стилуса отсутствует. Samsung Galaxy Tab S5e оснащен чипсетом Snapdragon 670, который не является флагманским материалом, но все же должен работать прилично. Существует два варианта памяти: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Слот microSD может добавить до 512 ГБ больше памяти.

Естественно, планшет работает под управлением Android 9 Pie с One UI. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера, в тыльной — 13-мегапиксельная. Galaxy Tab S5e имеет функцию распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев, четыре динамика AKG с Dolby Atmos, быструю зарядку и аккумулятор на 7040 мАч.

Предварительные заказы на Samsung Galaxy Tab S5e начнутся 14 марта по цене $ 400, а поступят в продажу 4 апреля. При предварительном заказе вы получаете бесплатную пару наушников AKG Y500.

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