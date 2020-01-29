Планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G появился в продаже

Компания Samsung дала старт продажам Samsung Galaxy Tab S6 5G, который стал первым планшетом с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка оснащается четырехканальными динамиками Dolby Atmos, 10,5-дюймовой матрицей с разрешением 2560:1600, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 1 ТБ, сдвоенной основной камерой на 13 и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором емкостью 7040 мАч и габаритами 244,5:159,5:5,7 мм. Цена Samsung Galaxy Tab S6 5G составляет 850 долларов.