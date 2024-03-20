Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит 15-Вт зарядку

В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о характеристиках недорогого планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят экраном с разрешением 2000:1200 пикселей (плотность 240 PPI), фирменной 4-нанометровой платформой Exynos 1280 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп и предустановленной фирменной прошивкой One UI 6 на основе операционной системы Android 14. Ориентировочная цена версии только с Wi-Fi составляет 430 евро.