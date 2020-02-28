Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite показали на первом рендере

Мы уже писали о том, что планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S6 Lite, засветился на сайте Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Сегодня профильное издание Slashleaks поделилось первым изображением грядущей новинки. По предварительным данным, планшет получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти, 10-дюймовый Super AMOLED-дисплей, поддержку пера S Pen, а также предустановленную операционную систему Android 10. Устройство выйдет в версии только с Wi-Fi и Wi-Fi/LTE. Предполагается, что официальный дебют Samsung Galaxy Tab S6 Lite состоится в первой половине 2020 года.