Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G оценен в €650

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition), который уже доступен для покупки в Германии по цене в 650 евро за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Позже ожидается выход версии с 6/128 ГБ памяти.

Новинку оснастили 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 (WQXGA), аккумулятором ёмкостью 10090 мАч, восьмиядерной платформой Snapdragon 750G, основной камерой разрешением 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, двойными динамиками, поддержкой фирменного пера S Pen с Bluetooth, предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой One UI 3.1, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, сотовых сетей пятого поколения, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также симметричным портом USB Type-C.