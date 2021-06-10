Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite, которые еще не появились в мировой продаже. Старшая модель оценена в 50 тысяч рублей за версию с LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 55 тысяч рублей за вариант с 6/128 ГБ памяти и поддержкой LTE. Samsung Galaxy Tab A7 Lite обойдется в 13 тысяч рублей за версию с 3/32 ГБ памяти и только Wi–Fi, 15 тысяч рублей с 4/64 ГБ и Wi–Fi, а также 17 тысяч рублей за вариант с 4/64 ГБ и модемом LTE.

Напомним, что Galaxy Tab S7 FE оснащается IPS-экраном с разрешением 2560:1600 (WQXGA), аккумулятором ёмкостью 10090 мАч, восьмиядерной платформой Snapdragon 750G, основной камерой разрешением 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, двойными динамиками, поддержкой фирменного пера S Pen с Bluetooth, предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой One UI 3.1, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт, сотовых сетей пятого поколения, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также симметричным портом USB Type-C.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 FE
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