Планшет Samsung Galaxy Tab S7 + находится на стадии тестирования

Новый планшет компании Samsung Galaxy Tab S7 + находится на стадии тестирования и готовится к запуску. Устройство было замечено в тестах Geekbench. Планшет был включен в список Geekbench с номером модели SM-T976B, который показал нам, что устройство оснащено мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Также стало известно, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти, не исключено, что планшет будет представлен с 8 Гб ОЗУ. Операционная система Android 10. Встроенная память нас ожидает на выбор 128 Гб или 256 Гб. Планшет будет оснащен динамиками AKG и поддержкой Dolby Atmos. Компания ранее подтвердила, что планшеты будут представлены в августе этого года.
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