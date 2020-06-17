Планшет Samsung Galaxy Tab S7 + находится на стадии тестирования

Новый планшет компании Samsung Galaxy Tab S7 + находится на стадии тестирования и готовится к запуску. Устройство было замечено в тестах Geekbench. Планшет был включен в список Geekbench с номером модели SM-T976B, который показал нам, что устройство оснащено мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Также стало известно, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти, не исключено, что планшет будет представлен с 8 Гб ОЗУ. Операционная система Android 10. Встроенная память нас ожидает на выбор 128 Гб или 256 Гб. Планшет будет оснащен динамиками AKG и поддержкой Dolby Atmos. Компания ранее подтвердила, что планшеты будут представлены в августе этого года.