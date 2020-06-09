Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ получит 12,4-дюймовый экран

В базе данных Bluetooth SIG обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S7+, выход которого ожидается в августе этого года. Итак, аппарат получит 12,4-дюймовую Super AMOLED-панель с разрешением QHD и поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+, фирменное перо S Pen, аккумулятор ёмкостью 10 090 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, порт USB Type-C, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, модем 5G, аудиосистему AKG со стереофоническими динамиками, слот для карт памяти microSD и предустановленную ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Пользователи смогут выбрать из серой, синей и коричневой расцветок корпуса. Помимо 12,4-дюймовой модели ожидается выход планшета с 11-дюймовым дисплеем.

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