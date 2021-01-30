Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 120-Гц дисплей

Китайские инсайдеры раскрыли некоторые характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8, который еще не был представлен официально. Отмечается, что семейство нового поколения получит две модели: Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+. Планшетам прочат топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 11- и 12,4-дюймовые AMOLED-дисплеи с кадровой частотой 120 Гц, аккумуляторы ёмкостью 8000 и 10 090 мАч соответственно, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти. Младшая модель получит сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, а в старшей дактилоскоп будет интегрирован в дисплей. Ориентировочная цена на планшеты стартует от 649 и 849 долларов соответственно.