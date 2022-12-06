Планшет TCL NXTPAPER 12 Pro оценен в 35 тысяч рублей Компания TCL пополнила ассортимент крупных планшетов моделью NXTPAPER 12 Pro, которая доступна для покупки на российском рынке по цене в 35 тысяч рублей. Новинку оснастили 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Kompanio 800T с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 13 Мп основной и 8 Мп селфи-камерой, батареей ёмкостью 8000 мАч, размерами 279:192,5:6,9 мм, массой 600 граммов и предустановленной операционной системой Android 12. Компания TCL пополнила ассортимент крупных планшетов моделью NXTPAPER 12 Pro, которая доступна для покупки на российском рынке по цене в 35 тысяч рублей. Новинку оснастили 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Kompanio 800T с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 13 Мп основной и 8 Мп селфи-камерой, батареей ёмкостью 8000 мАч, размерами 279:192,5:6,9 мм, массой 600 граммов и предустановленной операционной системой Android 12. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:54 . Продукт - TCL NXTPAPER 12 Pro

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