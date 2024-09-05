Планшет TCL NxtPaper 14 получил 14,3-дюймовый экран

Компания TCL пополнила ассортимент крупных планшетов моделью NxtPaper 14, которая основана на 14,3-дюймовой панели с поддержкой технологии NxtPaper 3.0. Последняя снижает на 61% интенсивность вредной синей составляющей света, не теряя при этом в четкости и цветопередаче.

Планшет характеризуется разрешением 2400:1600 точек, пиковой яркостью 400 кд/м2 и кадровой частотой 60 Гц, поддержкой стилуса TCL T-Pen, физической кнопкой для переключения режимов Regular, Color Paper и Ink Paper, который имитирует Ink-дисплеи, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, 8-Мп тыльной камерой с автофокусом, сдвоенной фронтальной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной операционной системой Android 14. Цена NxtPaper 14 составляет 400 евро.
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