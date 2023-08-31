Планшет TCL TAB 10L Gen 2 оценен всего в 110 евро

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью TAB 10L Gen 2, которая будет стоить в Европе всего 110 евро. Новинку оснастили 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей и соотношением сторон 16:10, 12-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой с тактовой частотой до 1,8 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт через интерфейс USB-C, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карты памяти microSD, металлическим корпусом толщиной 7,99 мм и массой 472 грамма, стереодинамиками, 2-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, предустановленной ОС Android 13, модемом LTE и Bluetooth-клавиатурой TCL KB40, которую нужно приобретать отдельно.