Планшет TCL TAB A1 Plus NXTPAPER оценили в 400 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью TAB A1 Plus NXTPAPER, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 613. Новинку также оснастили 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2400:1600 точек, соотношением сторон 3:2, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, яркостью 500 нит и технологией NXTPAPER для снижения нагрузки на глаза, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, металлическим корпусом толщиной 6,7 мм и массой 556 граммов, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, двумя 8-Мп камерами, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, разъемом USB Type-C и предустановленной ОС Android 16. Планшет уже появился в продаже по цене в 400 долларов.

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