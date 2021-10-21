Планшет TCL Tab Pro 5G - недорогой планшет с 5G

TCL, компания, наиболее известная своими доступными 4K-телевизорами с Roku, представила новый бюджетный планшет 5G за 399,99 долларов - Tab Pro 5G. Устройство доступно для заказа через онлайн магазин Verizon.

Планшеты с 5G еще не вошли в эту ценовую категорию. Verizon также продает Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G за 669,99 долларов и iPad Mini за 649 долларов с 5G. Однако, если вам нужен iPad с высокоскоростными соединениями mmWave, такими как этот планшет TCL, ваш самый дешевый вариант - 11-дюймовый iPad Pro, который стоит около 1000 долларов. 10-дюймовый ЖК-экран TCL Tab Pro 5G «NXTVISION» сопровождается стереодинамиками, которые вместе обеспечивают впечатляющие кинематографические впечатления. Включены темный режим, режим чтения и программный эффект HDR.

Оптика включает в себя переднюю камеру на 8 МП с функцией распознавания лица и заднюю камеру на 13 МП со светодиодной вспышкой и возможностью записи видео 1080p. Разъема для наушников нет, но компания включает в комплект переходник с USB-C на 3,5 мм вместе с зарядным устройством на 18 Вт. На краях планшета вы также найдете разъем USB-C, датчик отпечатков пальцев, кнопки регулировки громкости, два микрофона и пятиконтактный разъем для аксессуаров.