Планшет TECNO MegaPad Pro показали на рендерах

Профильный ресурс PassionateGeekz опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках планшета TECNO MegaPad Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 12-дюймового экрана с разрешением 2K и соотношением дисплея к передней панели 86%, металлического корпуса толщиной 7 мм и массой 550 граммов, фирменного помощника на базе ИИ, для которого выделена специальная кнопка, поддержки фирменного стилуса MEGA Pencil с распознаванием 4096 уровней нажатия, низкой задержкой и функцией ластика, батареи ёмкостью 10000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, слота для карты памяти microSD и четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Ориентировочная цена планшета составляет 200–250 долларов.