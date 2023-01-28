Планшет Teclast M40 Pro 2023 оценен в 155 долларов

Компания Teclast представила планшет M40 Pro 2023, который стоит в Китае 155 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc Tiger T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с автономностью до 8 часов при воспроизведении видео, селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 8 Мп и стереодинамики. Поддержка сотовых сетей в планшете не предусмотрена.