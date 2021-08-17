Планшет Teclast T40 Plus получил 2K-дисплей

Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью T40 Plus, которая сейчас доступна по сниженной цене в 187 долларов. Новинку оснастили алюминиевым корпусом, 10,4-дюймовым IPS-экраном производства BOE Technology с разрешением 2000:1200 пикселей, платформой Unisoc T618 с графикой Mali-G52, 6-осевым гироскопом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт MicroSD, батареей ёмкостью 6600 мАч, портом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, четырьмя динамиками, поддержкой двух SIM-карт и сети 4G, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 8 Мп и 5 Мп камерами, а также предустановленной ОС Android 11.