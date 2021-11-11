Планшет Teclast T40 Pro получил 2K-экран

Китайская компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью Teclast T40 Pro, которая уже доступна для покупки по цене в 200 долларов. За эти деньги производитель предлагает устройство с 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и тонкими рамками, датчиками освещённости и приближения, 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T618, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, металлическим корпусом с матовым покрытием, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 6-осевым акселерометром, слотами для двух SIM-карт и предустановленной операционной системой Android 11.