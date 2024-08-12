Планшет Teclast T50 Plus оценили в 110 долларов

Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью T50 Plus, которая получила 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920:1200 точек, максимальной яркостью 400 нит, адаптивной кадровой частотой до 90 Гц, технологией оптимизации цвета T-Colour 4.0 и сертификацией TÜV Rheinland, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T620 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти SD, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, модемом 4G VoLTE, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, портом USB Type-C, батареей ёмкостью 8000 мАч., корпусом толщиной 7,8 мм и массой 520 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 14. Цена планшета составляет 110 долларов.