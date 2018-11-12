Планшет Teclast X6 Pro получил Intel-процессор Core M3-7Y30 и 8 Гб ОЗУ

Компания Teclast представила планшет X6 Pro с 12,6-дюймовым экраном и разрешением 2880 на 1920 пикселей. Основой устройства стал Intel-процессор Core M3-7Y30 и 8 Гбайт ОЗУ. В наличии имеется также тыльная камера на 5 МП и селфи-камера на 2 МП. В качестве ОС выступает Windows 10. Сообщается, что к планшету можно присоединить клавиатуру, то девайс можно использовать как лэптоп. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11ac, стандартный, симметричный порт USB и батарею на 5000 мАч. Стоимость новинки составляет около 500 долларов.