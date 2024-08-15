Планшет Tecno PAD показали на рендерах

Профильный ресурс Naija Android Arena поделился качественными изображениями и подробностями о планшете Tecno PAD, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие корпуса в серой и золотистой расцветках с размерами 240,7:159,5:7,35 мм, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ оперативной 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 10,1-дюймового экрана с разрешением 800:1280 точек (плотность 149 PPI), фронтальной камеры 8 Мп, основной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 18-Вт проводной быстрой зарядки, 3,5-мм гнездом для наушники, интерфейса USB Type-C, модема 4G LTE, слота для Nano-SIM, двух динамиков и адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.1.

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