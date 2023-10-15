Планшет Ulefone Armor Pad 2 с АКБ на 18600 мАч оценен в $250

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Armor Pad 2, которая появится в продаже 16 октября по цене в 250 долларов. Новинка характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 11-дюймовым экраном с разрешением 1200:2000 пикселей, яркостью 500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, корпусом с размерами 277,8:178,0:14,0 мм, массой 1018 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, основной камерой разрешением 48 Мп, фонарем с 383 светодиодами общей мощностью 750 люмен, предустановленной операционной системой Android 13, батареей ёмкостью 18600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, слотом для двух SIM-карт, а также модулями Wi-Fi 6, GNSS с GPS и NFC.