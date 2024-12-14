Планшет Ulefone Tab W10 оценен в 120 долларов

Компания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью Tab W10, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, алюминиевым корпусом массой 430 граммов и толщиной 7,85 мм, 8-Мп камерой, батареей ёмкостью 6600 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, предустановленной операционной системой Android 14 и поддержкой Widevine L1 для просмотра видео со стримингов. Цена планшета составляет 120 долларов.