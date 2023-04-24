Планшет Vivo Pad 2 появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам планшета Vivo Pad 2, который стоит в Китае 350, 410, 450 и 495 долларов за варианты с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что планшет характеризуется мощной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800:1968 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, поддержкой NFC, адаптером Wi-Fi 6, шестью динамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, толщиной 6,59 мм, массой 585 г. и операционной системой Android 13 с прошивкой OriginOS 3 «из коробки». Предполагается, что Vivo Pad 2 является главным конкурентом выпущенному недавно Xiaomi Pad 6 Pro.
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