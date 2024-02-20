Планшет Vivo Pad 3 Pro получит топовый процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских планшетах Vivo Pad 3 и Pad 3 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовую модель оснастят LCD-дисплеем и новой однокристальной системой Qualcomm SM8635 (Snapdragon 8s Gen 3). Предполагается, что его большое ядро будет работать на тактовой частоте 2,9 ГГц, а сам чипсет будет выполнен по 4-нанометровому техпроцессу TSMC.

Что касается Vivo Pad 3 Pro, то он получит LCD-экран с разрешением 3K и топовый процессор MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12. Также Pad 3 Pro приписывают поддержку 80-Вт проводной зарядки, а Pad 3 – 66-Вт зарядки.