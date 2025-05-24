Планшет Vivo Pad 5 показали на рендерах

Компания Vivo опубликовала изображения планшета Vivo Pad 5, который будет представлен в ближайшее время вместе с смартфонами S30 и S30 Pro mini. Производитель подтвердил наличие производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+. Предполагается, что перед нами ребрендинг недавно выпущенного iQOO Pad 5. Если это правда, то планшет также получит 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800:1968 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, ОЗУ LPDDR5X, 8-Мп тыльную и 5-Мп фронтальную камеру, корпус массой 590 граммов и толщиной 6,62 мм, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержку 44-Вт быстрой зарядки и шесть динамиков.